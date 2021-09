Fließer Pfarrer Chrysanth Witsch starb 54-jährig

Fleiß – In der Gemeinde sowie im Seelsorgeraum Fließ herrscht große Betroffenheit über den völlig unerwarteten Tod von Pfarrer Chrysanth Witsch. Wie die Diözese Innsbruck gestern mitteilte, starb der 54-jährige Pfarrprovisor am Montag in seiner Hütte in der Pfundser Tschey.