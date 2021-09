600 Tiroler über 80 Jahre mit drittem Stich

Innsbruck – Es ist eine Bilanz mit einem großen Wermutstropfen: In Österreich gab es zuletzt zwar weniger Neuinfektionen – am Dienstag 1240 Ansteckungen österreichweit und 104 in Tirol –, dafür aber mehr Todesopfer. 22 Todesfälle an oder mit Covid-19 innerhalb eines Tages haben Gesundheits- und Innenministerium gemeldet. Diese Zahl ist auch mehr als doppelt so hoch wie der Schnitt der vergangenen sieben Tage. In Tirol verloren drei Menschen ihr Leben infolge einer Corona-Ansteckung.