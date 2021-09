Die Markttage in Haiming beißen in den sauren Apfel

2020, als man erstmals die Verkaufstage z. B. mit einem „Apfel-Drive-in“ abgehalten hatte, war die Skepsis anfänglich groß. „Die Leute haben es sich zuerst einmal angeschaut, wie so etwas funktionieren kann. Am zweiten Samstag war dann wesentlich mehr los. Geholfen hat da sicherlich die Mundpropaganda“, so die Geschäftsführerin des Obstlagers.