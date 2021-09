Erasmus-Projekt: Schwazer Schüler erforschen Klimawandel

Schwaz – Die globale Erwärmung lässt die jungen Schüler am BRG Schwaz nicht kalt. Daher mussten sie nicht lange von einem Erasmus-Austauschprojekt zu dieser Thematik mit einer Partnerschule in Belgien überzeugt werden.

Vor Kurzem startete die erste Austauschwoche, in der italienische und belgische Schüler nach Schwaz kamen. Am Beginn stand eine Exkursion zum Gaisbergferner im Ötztal. Das Ziel war klar: Messungen zur Gletscherschmelze anstellen und den Rückgang dokumentieren. Die Schüler kamen ins Staunen, als ihnen während des Aufstiegs zur Gletscherzunge zwei Expertinnen vom Institut für Meteorologie in Innsbruck alte Landkarten und Fotos zeigten.