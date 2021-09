Freizeitwohnsitze: Harsche Kritik an „Immobilien-Lobbyisten“

Innsbruck – Wie viele Personen hinter der Initiative „Vision für unser Leben in Tirol“ stehen, ist nicht bekannt. Ihr Sprecher und Ellmauer Gemeindevorstand Gerhard Pohl spricht von 100 Personen, die sich gegen die aus seiner Sicht „überschießenden Kontrollen“ von Freizeitwohnsitzen wehren. In der ÖVP herrscht jedenfalls Aufregung, schließlich ist Pohl auch örtlicher ÖVP-Wirtschaftsbundobmann und derzeit in sieben Immobilien- bzw. Bauträgerfirmen im Unterland engagiert.