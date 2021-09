Glockenweihe in Jesuitenkirche

Bischof Hermann Glettler weiht die neue Glocke am Sonntag um 10.30 Uhr, am Tag nach dem Diözesanfest „Das Fest“ am Karl-Rahner-Platz vor der Jesuitenkirche. Im Anschluss an die Weihe findet ein Festgottesdienst in der Jesuitenkirche statt.