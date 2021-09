Schnäppchenjagd in Online-Apotheken birgt bittere Pillen

Wie wichtig gerade im Gesundheitsbereich und bei Fragen der richtigen Medikation das persönliche Gespräch ist, unterstreichen nun Apothekerkammer und Apothekerverband in einer gemeinsamen Kampagne. Unter dem Motto „Auf Nummer sicher“ sollen Konsumenten an die Vorteile eines Apothekenbesuchs erinnert werden. Zentrale Botschaft: „Wer bei seiner Gesundheit auf Nummer sicher gehen will, der lässt sich stets von seiner Apothekerin oder seinem Apotheker in der Apotheke ums Eck persönlich beraten.“