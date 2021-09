Analyse zu den neuen Corona-Regeln: Bitte endlich zu Ende denken

Es fühlt sich in etwa so an, als befände man sich in einer Endlosschleife. Teile der Bundesregierung in unterschiedlicher Zusammensetzung eilen zur Pressekonferenz, verkünden Maßnahmen, die nicht exekutierbar sind, und gießen diese Maßnahmen danach in Verordnungen, die sehr viel später durch Höchstgerichte aufgehoben werden.