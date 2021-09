Von der Seidenstraße zu menschlichen Außenposten

Bruneck – Manchmal muss man schon ganz genau hinsehen, um zu erkennen, wo in der verschneiten Landschaft menschliche Spuren zu erahnen sind. Dabei gibt es sie in der lebensfeindlichen Umgebung zuhauf. Militärische Infrastrukturen, riesige Forschungseinrichtungen erzählen vom Vormarsch gleich mehrerer Länder, die sich am nördlichsten Punkt der Erde, der Arktis, behaupten wollen, denn das ewige Eis ist so ewig nicht mehr. Das ruft Wirtschaftstreibende auf den Plan. Bis 2035 könnte die Arktis ganzjährig schiffbar sein. Zumindest China träumt bereits von der „Polar Silk Road“, einer neuen Seidenstraße, die Osten und Westen verbinden wird.