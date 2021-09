Zandron nimmt Anlauf in Richtung Olympischer Spiele

Die Hoffnung auf den großen Traum, die Teilnahme an den Olympischen Winterspielen 2022, lebt: Eiskunstläufer Maurizio Zandron setzte sich kürzlich bei der nationalen Ausscheidung im Rahmen der Lombardia Trophy in Bergamo (ITA) durch. Als 13. und bester Österreicher darf der 28-jährige Südtiroler, der seit zwei Jahren für Rot-Weiß-Rot startet, ab heute bei der 53. Nebelhorn-Trophy in Oberstdorf antreten, bei der es noch um sechs Startplätze für Peking geht. „Die Chance ist da, auch wenn es sehr schwierig wird“, beschreibt seine Innsbrucker Trainerin Claudia Houdek.