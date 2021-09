Nationalrat: Ibiza, Parallelwelten und eine Beziehungskiste

Nicht minder kontrovers war die Debatte zum Ibiza-Untersuchungsausschuss. Dieser hat seine Arbeit nun endgültig abgeschlossen. Andreas Hanger (ÖVP) bekräftigte, was seine Partei von dem Gremium gehalten hat: „Dieser Ausschuss war ein Unterstellungsausschuss. Unglaublich viel Anpatzen. Und am Ende bleibt nicht viel übrig.“ Es habe „natürlich“ keinen Einfluss auf Ermittlungen gegeben. Und es habe „natürlich“ keinen Gesetzeskauf gegeben.

Hanger und die ÖVP lebten in einer „Parallelwelt“, antwortete Kai Jan Krainer (SPÖ). Er zählte auf, was der Ausschuss aus seiner Sicht erbracht habe: Gesetzeskauf habe stattgefunden, etwa in Sachen Privatkliniken, wo der frühere FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache bereits nicht rechtskräftig verurteilt ist. Und er zeichnete ein Bild vom „System Kurz“: An erster Stelle stehe die „Familie“. Und alle Entscheidungen träfen Kurz und sein Umfeld.