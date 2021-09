Bundeskanzler Kurz in Falschaussage-Verfahren bereits einvernommen

Wien – Im Verfahren um mutmaßliche Falschaussage von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ist jetzt wieder die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) am Zug. Kurz ist in dem Verfahren bereits am 3. September einvernommen worden, berichtet das Bundeskanzleramt.

Der Bundeskanzler selbst, der sich derzeit in New York aufhält, wird mit einer Stellungnahme zitiert: "Ich bin froh, nach Monaten falscher Vorwürfe Anfang September mehrere Stunden die Möglichkeit gehabt zu haben, vor einem Richter zu den falschen Vorwürfen, die aufgrund einer Anzeige durch die NEOS gegen mich erhoben wurden, Stellung zu nehmen". Er habe dabei die "ungerechtfertigten Beschuldigungen widerlegen und entkräften" können.

In einer fünfseitigen schriftlichen Stellungnahme, die laut einem Sprecher des Kanzlers in Ergänzung zur mündlichen Aussage eingebracht wurde, wird von Kurz betont, dass seine Aussagen vor dem U-Ausschuss am 24. Juni 2020 "durchwegs meinem damaligen Wissens-und Erinnerungsstand" entsprochen hätten: "Ich hatte nicht die geringste Absicht, vor dem Untersuchungsausschuss falsche Aussagen zu machen und habe dies in Bezug auf meine damaligen Erinnerungen auch nicht getan. Auch nach mehrmaligem Studium der Vorwürfe und Unterlagen zeigt sich für mich, dass meine Aussagen zutreffend waren."