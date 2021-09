Lottoschein aus Pizzaimbiss bescherte Unbekanntem 432 Mio. Dollar

New York – Ein Lottoschein aus einem Pizzaimbiss mitten in Manhattan hat einem Glückspilz einen Gewinn von 432 Millionen Dollar (368,04 Mio. Euro) beschert. Der Schein habe als einziger alle sechs Gewinnziffern richtig gehabt, teilten die Veranstalter der Mega Millions-Lotterie am Mittwoch mit.