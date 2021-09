Frauenleiche von Hamm: Verdächtiger erneut festgenommen

Hamm – Wegen des gewaltsamen Todes einer jungen Frau in Hamm in Nordrhein-Westfalen ist ein 27-Jähriger am Mittwoch erneut als Tatverdächtiger festgenommen worden. "An einem Messer in seiner Wohnung konnte Blut der Geschädigten festgestellt werden", sagte der Staatsanwalt in Dortmund. Der Verdächtige war schon einmal festgesetzt worden, kam aber zu Wochenbeginn wieder frei. Der 27-Jährige solle am Donnerstag vor den Haftrichter kommen, hieß es.