Landecker Lebenshilfe rückt in die Stadtmitte vor

Landeck – Mitten in der Bezirksstadt, in der pulsierenden Malserstraße, schlägt die Lebenshilfe Landeck demnächst ihre Zelte auf. Die Einheimischen kennen den neuen Standort als ehemaliges „Modehaus Bilgeri“. Ziel der Übersiedlung ist es, Menschen mit Behinderung „auf kleineren Arbeitsstandorten“ noch mehr Perspektiven zu eröffnen.

Mit der Frage, was und wo man in Zukunft arbeiten will, haben sich die Menschen mit Behinderungen mit den Mitarbeitern zuletzt intensiv auseinandergesetzt. „Es war ein spannender Prozess und hat uns beflügelt“, so Eberharter. Es habe ihn überrascht, „wie sehr sich alle eingebracht und ihre Vorstellungen und Wünsche über die künftige Arbeit formuliert haben“. Dabei sei schnell klar geworden: „Menschen mit Behinderung wollen zeigen, was sie können.“