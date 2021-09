Skrupellos expressiv: Tobias Hantmann in der Galerie Kugler

In der Innsbrucker Galerie Kugler: titellose Malerei in Öl auf Leinwand von Tobias Hantmann.

Innsbruck – Die aktuelle Ausstellung von Tobias Hantmann in der Innsbrucker Galerie Kugler – bereits seine sechste – ist eigentlich drei. Wechselt der 45-jährige, in Düsseldorf und Berlin lebende Künstler doch alle drei Wochen insgesamt 33 Bilder aus bzw. hängt sie um. Um durch veränderte Nachbarschaften reizvolle neue Atmosphären zu provozieren, die sich der interessierte Bilderschauer nicht entgehen lassen sollte.

Nach Jahren der „Selbstdisziplinierung“, in denen Tobias Hantmann Velours als extravagantes „Malmaterial“ bevorzugt hat, sei er nicht zuletzt durch die Isoliertheit, die Corona mit sich gebracht hat, zum „skrupellosen“ Expressionisten geworden. Zum Bauchmaler, um bisweilen selbst das Streifen am Kitsch in Kauf zu nehmen.