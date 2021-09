Business Angel Summit: Start-ups suchten in Kitzbühel nach Investoren

Kitzbühel – Zwölf Top-Start-ups aus Österreich – davon fünf aus Tirol – gingen beim 7. Business Angel Summit in Kitzbühel ins Rennen um privates Beteiligungskapital. Das größte Matching-Event Westösterreichs seiner Art hat heuer rund 100 nationale und internationale Investoren angelockt. Die teilnehmenden Start-ups suchten dabei zur Finanzierung ihres Wachstums Beteiligungen in Höhe von 150.000 bis zwei Mio. Euro.

Trotz des Corona-bedingten Rückgangs konnten 2020 doch 29 Investitionsprojekte über das Investorennetzwerk der Standortagentur Tirol betreut werden, die meisten davon in den Branchen Medizintechnik, IT und Handel. Für 2021 würden sich laut Standortagentur zwei Entwicklungen abzeichnen. Zum einen würden Investoren vermehrt Wert darauf legen, in ihrem „Investment-Portfolio“ Start-ups zu haben, welche auf das Thema Nachhaltigkeit setzen, zum anderen lege das Interesse an privaten Investments in Tiroler Start-ups innerhalb des Investorennetzwerks wieder erkennbar zu.