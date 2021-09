Große Cluster in Ebbs nach Senioren-Reisen in die Toskana

Ebbs, Innsbruck – So kann es gehen: Die Unterländer Gemeinde Ebbs ist derzeit mit dem größten Corona-Cluster in Tirol konfrontiert. Darüber hinaus gibt es noch Fälle in der Schule und im Altenheim. Auslöser für die mehr als 60 aktiven Corona-Fälle sind Busreisen des Seniorenbundes in die Steiermark und des Pensionistenverbandes in die Toskana. Wie es gegenüber der TT heißt, sei die 3-G-Regel bei den Ausflügen jedoch penibel eingehalten worden. Außerdem würde es sich vorwiegend um milde Krankheitsverläufe handeln.