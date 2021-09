Projekt „Widumplatz": Baubeginn für betreutes Wohnen in Igls

In der Baugrube des Projekts am Igler Widumplatz wurde am Mittwoch der Spatenstich gefeiert. Dort entstehen 20 betreute Wohnungen.

Igls – „Was lange währt, wird endlich gut.“ Auf diesen viel zitierten Spruch haben gestern gleich mehrere Festgäste zurückgegriffen. Weil er in diesem Fall auch wirklich gut passt: Nach vielen Diskussionen, Abänderungen und Verzögerungen ist es nun so weit: Die Verantwortlichen stehen in der Baugrube und feiern den Spatenstich für das Bauprojekt „Widumplatz“ in Igls.