Zähe Geburt für Neubau des Innsbrucker Integrationshauses

Innsbruck – 2015 fand die große Abschiedsfeier statt, ein Jahr später wurde es abgerissen – seither hing der Neubau des Innsbrucker Integrationshauses in der Warteschleife. Von einer „langen Schwangerschaft“ sprach Bischof Hermann Glettler. Gestern wurde die Geburt am einstigen Standort in der Gumppstraße eingeleitet.