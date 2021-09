Ein Dorfchef, fast wie ein Makler: Wängles Bürgermeister sucht Grund

An Grund und Boden in seiner Gemeinde Wängle zeigt der Dorfchef auch immer wieder privat Interesse.

Wängle – Wenn in Wängle in den vergangenen Jahren und Monaten das Telefon klingelte und überraschend der Bürgermeister sich meldete, dann war der Angerufene mit großer Wahrscheinlichkeit Grundbesitzer. Ferngespräche gingen auch weit ins Deutsche hinaus, Hauptsache, das Grundstück des Angerufenen in Wängle war unverbaut – was sich ändern ließe, wenn sich Besitzer oder Besitzerin beweglich zeigten.