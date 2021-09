Corona-Impfung: Gemeinden und Ärzte starten 3. Stich in Tirol

200 Personen in den Tiroler Alten- und Pflegeheimen erhielten bisher eine Auffrischungsimpfung.

Innsbruck – Gesundheitslandesrätin Annette Leja (ÖVP) hofft auf eine Sogwirkung. 66 Prozent der impfbaren Bevölkerung ab zwölf Jahren in Tirol sind vollständig immunisiert, zugleich beginnen nächste Woche in den Gemeinden die Auffrischungsimpfungen der über 80-Jährigen. Natürlich gebe es Impfdurchbrüche, so Leja, österreichweit haben sich fünf Prozent der Geimpften infiziert und weisen Symptome auf. Aber: „Untersuchungen aus anderen Ländern zeigen, dass Erkrankungen bei vollständig Geimpften milder verlaufen, und Krankenhausaufenthalte und Todesfälle vermieden werden können. Impfdurchbrüche treten besonders bei Personen mit Vorerkrankungen oder eingeschränktem Immunsystem auf.“