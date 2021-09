Ärztekammer lehnt in Osttirol Pilotmodell von Gruppenpraxis ab

Die Kassenstelle im Defereggental würde sich etwa als Pilotmodell eignen, und das nicht nur für Tirol, meint Walders Ärztegemeinschaft. Denn Walder betreut die Bevölkerung nicht allein, sondern teilt regelmäßig junge Kollegen ein, die im Tal den allgemeinmedizinischen sowie den notärztlichen Dienst in Personalunion abdecken. In seinem Heimatort Außervillgraten führt Walder auch noch ein Labor, das aktuell mehr als 80 Beschäftigte hat.

Gernot Walder hatte zwar einen Antrag an die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) sowie an die Ärztekammer Tirol gestellt auf die Ausdehnung seiner Kassenstelle auf eine Gruppenpraxis. Das Land Tirol und die ÖGK hatten zusätzlich die Einrichtung einer Zweitordination in Außervillgraten unterstützt. Doch beide Ansinnen lehnte die Ärztekammer ab. Kammeramtsdirektor Günter Atzl begründet: „Die Anzahl der zu versorgenden Einwohner und Patienten, die Anzahl der Touristen, die bisherige durchschnittliche Patientenanzahl usw. haben eindeutig ergeben, dass eine Ausweitung der kassenärztlichen Versorgung in diesem Gebiet nicht erforderlich ist.“