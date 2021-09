Landesregierung präsentierte bei Herbst-Klausur in Ehrwald „Klima-Check"

Ehrwald – Wie klimafit die Anreise der schwarz-grünen Landesregierung zur zweitägigen Herbst-Klausur nach Ehrwald tatsächlich war, sei angesicht des doch beachtlichen Landes-Fuhrparks, der gestern an der Talstation der Ehrwalder Almbahn parkte, zumindest in Frage gestellt. Hoch oben, auf der gleichnamigen Alm im „Tiroler Haus“, luden LH Günther Platter (VP) und LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) jedenfalls zur Verkündung dessen, was zuvor einhellig beschlossen worden war. Und das war, wie bereits berichtet, in erster Linie ein neues Klimapaket. Gekleidet in den Leitantrag namens „Land und Klima schützen“, welcher vielen Ansätzen in Richtung Nachhaltigkeit und Klimaschutz einen Fahrplan geben soll.