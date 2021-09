49 Stellen unbesetzt: Massive Lücke bei den Tiroler Zahnärzten

Innsbruck – In Tirol mangelt es ganz massiv an Kassenzahnärzten. Von den 228 Planstellen bei der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) sind aktuell 49 unbesetzt – also knapp jede fünfte. Dabei handelt es sich um Planstellen, die ausgeschrieben wurden und mindestens drei Monate unbesetzt geblieben sind. Diese Zahlen nennt Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) in seiner Antwort auf eine entsprechende parlamentarische Anfrage mehrerer FPÖ-Abgeordneter. Zum Vergleich: 2019 waren noch deutlich weniger Kassenstellen unbesetzt, nämlich 35.