Klimawandel? Schnee von gestern ist der sicher nicht. Die Seilbahnwirtschaft ist im Wandel. Was nicht nur an Corona und einer neuerlichen Ungewissheit vor dem Winter liegt, sondern eben auch an anderen klimatischen Bedingungen. Dabei sind es auch die eigenen Kunden, die den Seilbahnern die Latte in Sachen Nachhaltigkeit höher legen.