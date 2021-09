Schlussplädoyers im Missbrauchsprozess gegen R. Kelly

New York – Im Prozess gegen den wegen sexuellen Missbrauchs angeklagten R'n'B-Star R. Kelly haben die Schlussplädoyers begonnen. Die Staatsanwältin Elizabeth Geddes sagte am Mittwoch vor den Geschworenen in New York, dass der Sänger "Lügen, Manipulation, Drohungen und körperlichen Missbrauch" einsetzte, um jahrzehntelang ungestraft Frauen und Teenager zu missbrauchen. Zuvor hatte der Künstler auf eine eigene Aussage verzichtet.