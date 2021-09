Mehr als ein Monatsschmerz: Diagnose Endometriose

Hall i.T. – Anfang dieser Woche teilte US-Komikerin Amy Schumer mit, dass sie sich wegen Endometriose die Gebärmutter und einen Teil des Blinddarms entfernen hat lassen. Der Arzt habe die Krankheit an 30 Stellen entdeckt und entfernt, erzählte die 40-Jährige, die 2019 ihren Sohn Gene David mittels künstlicher Befruchtung zur Welt gebracht hat, in einem Instagram-Beitrag.