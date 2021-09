Zeugen sahen Tötung des Kassiers in deutscher Tankstelle

Idar-Oberstein – Der tödliche Schuss in einer Tankstelle im deutschen Idar-Oberstein ist von Augenzeugen beobachtet worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft in Bad Kreuznach am Donnerstag auf Anfrage der dpa mit. Die Ermittlungen zu der Tat vom Samstagabend im Bundesland Rheinland-Pfalz dauern an. Zuvor hatte der Sender SWR über die Tatzeugen berichtet.