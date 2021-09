RTL und Constantin Film kooperieren bei TV-Rechten an Kinofilme

Köln – RTL hat sich die exklusiven TV-Rechte an den Kinoproduktionen von Constantin Film gesichert. Der Deal umfasst alle deutsch- und englischsprachigen Filme mit Drehbeginn ab Anfang 2022, wie beide Partner am Donnerstag mitteilten. Constantin Film gehört zu den bedeutendsten TV- und Kinoproduzenten in Deutschland. "Wir werden die neuen Filme über all unsere Plattformen hinweg präsentieren, im TV ebenso wie im Streaming", sagte der Co-Chef von RTL Deutschland, Stephan Schäfer.