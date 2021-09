Metaller-KV: Freundliche Stimmung bei Forderungsübergabe

Wien – Heute um 11 Uhr haben die Gewerkschaften Pro-Ge und GPA ihre Forderungen für die Kollektivvertragsverhandlungen in der Metalltechnischen Industrie übergeben. Die Stimmung in der Wirtschaftskammer-Zentrale in Wien war betont freundlich und entspannt, Arbeitgeber-Obmann Christian Knill scherzte mit Verhandlungsteilnehmern. Gegen Mittag, nach einer ersten Gesprächsrunde mit den Arbeitgebern, wollen die Belegschaftsvertreter ihre Forderungen öffentlich bekannt geben.