U-Boot-Streit: Australien widerspricht französischer Darstellung

Am Mittwoch versuchte US-Präsident Joe Biden die Wogen in einem Telefonat mit seinem französischen Kollegen Emmanuel Macron zu glätten. In einer anschließenden gemeinsamen Erklärung hieß es, die beiden Staatschefs hätten sich darauf geeinigt, tiefergehende Beratungen zur Wiederherstellung des Vertrauens aufzunehmen und sich Ende Oktober in Europa zu treffen. Frankreich will zudem seinen Botschafter nächste Woche in die USA zurückschicken. (APA/Reuters)