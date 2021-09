Der "Boss" gegen Atomkraft: Springsteen-Konzert von 1979 als Film

New York – Rock-Legende Bruce Springsteen war schon früh ein politisch hochengagierter Künstler – das unterstreicht eine neue Veröffentlichung, die sein Label am Donnerstag ankündigte. Zum 72. Geburtstag des von Millionen Fans "The Boss" genannten Musikers teilte Sony mit, im November den Film "The Legendary 1979 No Nukes Concerts" herauszubringen.