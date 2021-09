Mutmaßlicher NS-Verbrecher Oberlander in Kanada gestorben

Gefangene im Juni 1942 auf dem Weg in ein Konzentrationslager in der Ukraine.

Ottawa – Kurz vor einer geplanten Auslieferung ist der mutmaßliche NS-Verbrecher Helmut Oberlander im Alter von 97 Jahren in Kanada gestorben. Oberlander habe in der Stadt Waterloo in der Provinz Ontario gelebt und zuletzt als Immobilienentwickler gearbeitet, berichteten kanadische Medien am Donnerstag unter Berufung auf seine Familie.