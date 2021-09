Radlobby Tirol fordert in offenem Brief Ausbau der Radwege

Die Tiroler Radlobby kritisiert derzeit fehlende Radwege in Tirol. Das Land habe Nachholbedarf.

Innsbruck – „Die Radlobby Tirol“ spricht von „einem Tropfen auf den heißen Stein“. In einem offenen Brief kritisierte der Verein derzeit den zuständigen Landesrat Josef Geisler für fehlende Radinfrastruktur in Tirol. Es gehe darum, „den Platz auf der Straße gerechter zu verteilen“, betont Sprecher Filipe Hauser. Täglich komme es zu gefährlichen Situationen aufgrund mangelnder und schlecht geplanter Radwege, zu hoher Geschwindigkeiten und einer fehlenden Trennung zum Pkw-Verkehr. Er sieht hier einen „großen Aufholbedarf“. Auch im Innsbrucker Speckgürtel. Man fordert eine Senkung der Geschwindigkeiten auf der Straße und einen raschen Ausbau – „nur mit mehr Nachdruck von landespolitischer Seite“ werden die Gemeinden tätig, hieß es.