Großes Schwazer Konzert baut neue Brücken

Schwaz – Es ist ganz still in der Schwazer Tennishalle. Kurz halten alle inne. Noch einmal tief durchatmen, die Sekunden zählen und los! Die 25 Kinder stürmen in die Mitte der riesigen Halle, ihre Stimmen bringen den Raum zum Beben. Sie geben alles. Denn sie sind Teil der Uraufführung von Wolfgang Mitterers Stück „Bridges 1-11“ des Tiroler Festivals der Klangspuren Schwaz.