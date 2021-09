Tiroler Kleinkraftwerke auf Wachstumskurs: Land verlängert Förderung

Innsbruck, Lienz – Es ist seit 1918 in Betrieb – zunächst erzeugte es den Lichtstrom für die umliegenden Gemeinden, später die Energie für das eigene Wohn- und Wirtschaftsgebäude. Das Kleinkraftwerk der Familie Gantschnig aus Obervotz/Schlaiten in Osttirol hat viel Wasser den Schlaitenbach hinunterfließen sehen – und soll auch noch nicht so schnell in den Ruhestand treten. Ganz im Gegenteil. In den letzten Jahren wurde es ausgebaut, die Leistung stieg von 37 auf 202 Kilowatt, die Stromerzeugung von 320.000 auf 846.000 kWh pro Jahr – und das, obwohl auch strengere ökologische Richtlinien berücksichtigt wurden. Die Anlage produziert jetzt genug Strom für 150 Haushalte.