Gewinnen ist nicht alles: „Madison" bringt Tirol auf die Leinwand

Felice Ahrens (rechts) spielt in „Madison“ eine Heranwachsende, die in Tirol ihre Faszination fürs Mountainbiken entdeckt.

Innsbruck – Madison ist die Protagonistin des gleichnamigen Tiroler Jugendfilms. Madison ist aber auch ein spezielles Radrennen, ein Zweier-Mannschaftsfahren im Bahnradsport, das erstmal im New Yorker Madison Square Garden stattfand. Ihren Namen verdankt die sportliche 13-Jährige deshalb ihrem Vater Timo, einem Rennradprofi, gespielt vom Florian Lukas. Der will aus ihr unbedingt eine Profi-Radlerin machen – „Olympiasiegerin, WM-Titel, du kannst alles schaffen!“

Disziplin und permanentes Training hat sie bereits internalisiert. Ihre Mutter Katharina (Maxi Warwel) sieht in der Radrennbahn eher ein Hamsterrad, hält sich jedoch angesichts der Begeisterung der Tochter zurück. Doch als Madison nach einem Unfall im Profi-Trainingslager zur Mutter in die Tiroler Berge kommt, entdeckt sie dort einen ganz anderen Zugang zum Zweirad. Während Mama als Yoga-Lehrerin am Bilderbuch-Bergbauernhof Ruhe verströmt, begegnet Madison bei den einheimischen Jugendlichen der Faszination für Trail-Mountainbiken. „Du musch laufen lassen“, rät ihr, in sanftem Dialekt, die neue Freundin Vicky. Auch wenn im Bike-Park eine Team-Rätsel-Challenge ansteht, zeigen ihr die neuen Freundschaften, dass es nicht nur aufs Gewinnen ankommt. Das ist die klare, nicht übertrieben pädagogische These dieses Kinderfilms. Kim Strobl und Co-Autor Milan Dor betten ihre klassische, mit Mädchen-Figuren erzählte Story in die sonnig-strahlende Umgebung eines Tiroler Tourismusorts ein.