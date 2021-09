Letzte Winkelzüge um Wähler: FDP-Vize mit Corona-Geständnis

An den Mehrheitsverhältnissen in den Umfragen hat sich in den vergangenen zehn Tagen jedenfalls nicht mehr allzu viel geändert. Die SPD liegt stabil bei 25 Prozent, die Union hat sich ein wenig auf 21 bis 22 Prozent erholt. Am engsten ist den Umfragen zufolge nach wie vor das Rennen um Platz vier zwischen der AfD und den Liberalen.

Vielleicht mit ein Grund, warum die Nummer zwei in der FDP, Wolfgang Kubicki, diese Woche mit Aussagen von sich reden machte, die bei einem Parlamentarier und noch dazu dem momentanen Vizepräsidenten des deutschen Bundestags aufhorchen lassen. In einem Videointerview mit der Bild-Zeitung bekannte er sich offen dazu, Corona-Regeln während des Lockdowns missachtet zu haben. In seinem Wohnort Strande in Schleswig-Holstein seien – „wie in jedem Ort, den ich kenne“ – Kneipen trotz Verbots geöffnet gewesen. Und „selbstverständlich“ sei auch er in diesen Kneipen gewesen.