Starbucks startet in Tirol, Ortner und Stanger wechselt

Ortner und Stanger baut am Innsbrucker Marktgraben aus, in den bisherigen Altstadt-Standort (Bild) zieht Starbucks ein.

Innsbruck – Das 1971 mit dem Coffee House in Seattle gegründete Unternehmen verfügt heute über mehr als 28.000 Coffee Houses an Standorten auf der ganzen Welt. In Österreich ist die Starbucks Coffee Company derzeit mit insgesamt 18 Standorten nur in Wien und Salzburg vertreten, Tirol war bisher ein weißer Fleck auf der Landkarte.