Uneinigkeit über Genossenschaft: „Kufstein mobil“ wackelt noch

Das Angebot der Öffis in und rund um Kufstein soll mit einer Genossenschaft ausgebaut werden.

Kufstein – Es wird eine knappe Abstimmung: Am 6. Oktober möchte Bürgermeister Martin Krumschnabel (Parteifreie) die Gemeinderäte über die Gründung der gemeinnützigen Gesellschaft „Kufstein mobil“ abstimmen lassen. Sie soll als Interessenvertretung fungieren, den Ausbau des Regionalbusnetzes vorantreiben und alle mobilen Angebote vernetzen. Zudem will die Genossenschaft am Bahnhof Kufstein eine Info-Stelle eröffnen.