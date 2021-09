Heute ab 18 Uhr auf TT.com: Premiere für „Tirol Live“ mit hochkarätigen Gästen

Innsbruck – Es ist eine Premiere, die das Informationsangebot der TT zusätzlich erweitert und noch attraktiver macht: Heute geht erstmals „Tirol Live“ , das neue TV-Format der Tiroler Tageszeitung, auf TT.com auf Sendung. Künftig gibt es immer am Montag, Mittwoch und Freitag jeweils um 18 Uhr Interviews mit spannenden Gästen aus allen Lebensbereichen, von der Politik bis hin zur Wirtschaft, von der Kultur bis zum Sport, aus der Wissenschaft bis hin zur Gesellschaft. Es sollen Gespräche sein, in denen die Gäste ausführlich befragt werden. Geplant sind auch Streitgespräche sowie Analysen aktueller Ereignisse.

Die heutige Premieren-Ausgabe von „Tirol Live“ ist gleich äußerst hochkarätig besetzt. So wird Bildungsminister Heinz Faßmann von Chefredakteur Alois Vahrner etwa zu den viel diskutierten Corona-Maßnahmen an den Schulen befragt, dazu, ob heuer wieder ein Schul-Chaos droht, was er von schärferen Impfvorschriften für das Lehrpersonal hält oder ob es heuer wieder Milde bei den Schulnoten geben wird. Spannend wird auch, wie es heuer an den Universitäten weitergehen wird.