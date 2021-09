Twitter führt „Trinkgeld“-Funktion weltweit ein, auch in Bitcoin

San Francisco – Twitter führt die Funktion, mit der Nutzer die Betreiber ihrer Lieblingsprofile unterstützen können, nach einem Testlauf weltweit ein. Die Accounts, die bereit sind, solches „Trinkgeld“ zu empfangen, erkennt man an einem Banknoten-Symbol neben dem „Follow“-Button. Die Funktion werde zunächst auf dem iPhone eingeführt und solle in einigen Wochen auch für Geräte mit dem Google-System Android folgen, kündigte der Kurznachrichtendienst am Donnerstag an.