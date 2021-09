Auswärtsdoppel gegen Wien und Linz: Haie stehen in der Ferne in der Pflicht

Innsbruck – Es gab Zeiten, da hätte ein Auswärtsdoppel bei den Vienna Capitals und den Black Wings Linz jedem Bundesliga-Coach Sorgenfalten bereitet. Nach zwei gespielten Runden zieren die einstigen Liga-Dominatoren freilich das Tabellenende der Eishockey-Bundesliga. Der HC Innsbruck, der heute in Linz (19.30 Uhr) und am Samstag in Wien (19.15) gastiert, hat aber ohnedies mit sich selbst genug zu tun.