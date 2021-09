Der TT-Tourentipp: Das Arztal wird herbstlich rot

Erstes Ziel im Arztal ist die Arztaleralm (1), rund 45 Minuten entfernt liegt der Wasserfall (2). Über den Hochlegern am Talende befindet sich ein kleiner, idyllische See – eigentlich eine Lacke (3). Hat man die Knappenlöcher (4) erreicht, ist es nicht mehr weit bis zur Seeblesspitze (5). © Rapp

Von Irene Rapp

Ellbögen – Es herbstelt. Das ist auch im Arztal, einem Seitental des Wipptals, unübersehbar. Überall wird es rot und die meisten Almtiere sind schon abgetrieben. Das Schöne an einem Ausflug in das rund sieben Kilometer lange Tal sind seine vielen Gesichter: Am Anfang geht es durch Wald, weiter oben dann hat man das Gefühl, in den schottischen Highlands unterwegs zu sein. Im Rahmen unserer Tour lernt man das ganze Tal kennen, vorausgesetzt, man will. Man kann aber auch bei markanten Punkten, die nicht bis zum Talschluss führen, Halt machen. Etwa bei der Arztaleralm, einem Wasserfall oder einem Mini-See. Noch höher hinauf geht es zu den Knappenlöchern und am Talschluss wartet die Seeblesspitze (2628 m) auf einen.

So kommt man hin: Man fährt nach Oberellbögen (Achtung Umleitung) zum Parkplatz Hinterlarcher (kostenpflichtig). Von hier aus zunächst in nordöstlicher Richtung auf einer asphaltierten Straße zu einem Hof, dann durch ein Gatter und bald ist man auf einem Forstweg. Auf diesem könnte man bis zur Arztaleralm mit dem Mountainbike fahren (offizielle Mountainbike-Strecke).

Wir allerdings sind bis zur Hinterlarcher Kapelle gewandert und an dieser vorbei hinein in den Wald.

Auf einem schönen Steig langsam bergauf, wenn man wieder die Forststraße erreicht, auf dieser bleiben. Langsam wird der Wald weniger und wenn der Blick frei wird und weit hinten im Tal Gebäude sichtbar werden, sollte man sich nicht verunsichern lassen: Dabei handelt es sich um den Hochleger. Weiter herunten und noch nicht sichtbar liegt hingegen die Arztaleralm (1900 m), die nach rund 1,5 Stunden Gehzeit (und 500 bewältigten Höhenmetern) erreicht wird.

Hier machen Wegweiser Geschmack auf die nächsten Ziele: In rund 45 Minuten etwa geht es auf einem ziemlich ruppigen Almweg weiter zu einem Wasserfall. Der Falkesanerbach stürzt einige Meter hinunter, interessant ist, wie sehr sich das Gewässer in das Tal eingegraben hat. Ebenfalls interessant: In dem Bach soll einst Goldsand gefunden worden sein.

Hier lässt es sich jedenfalls gut aushalten, die Blicke schweifen hinaus ins Wipptal und die Serles präsentiert sich anders und nicht von ihrer markant-bekannten Nord-Seite. Gleich hinter dem Wasserfall liegen weitere Almen (2100 m). Auf den Böden grasten zuletzt Pferde und Rinder, die Schafe waren noch viel weiter oben in steilstem Gelände unterwegs.

Bei der hinteren Alm angelangt, geht es über den Bach und dann auf einem Steiglein die Hänge in südöstlicher Richtung hinauf. Die Markierung ist schwach, aber vorhanden. Und auch, wenn man einmal den Steig verpassen sollte, wird man sich in dem Almgelände mit den vielen von den Almtieren ausgetretenen Pfaden nicht schwertun.

Langsam geht es so hinauf und dann wird eine historisch interessante Stätte erreicht, auf die mit einem gelben Schild hingewiesen wird. Bei den so genannten Knappenlöchern tun sich über einer überhängenden niedrigen Felswand Löcher auf. Hier wurde einst nach Kupfererzen gegraben, die rötliche Farbe herumliegender Steine deutet darauf hin. Weiter unten im Tal sollen es Eisenerze gewesen sein. Der Name Arztal soll sich übrigens davon ableiten. Und angeblich wurden die Schwarzen Mander in der Innsbrucker Hofkirche u. a. aus Erzen aus dem Arztal gefertigt. Von den Knappenlöchern aus ist dann schon das Gipfelkreuz der Seeblesspitze sichtbar, die im Winter ein beliebtes Tourengeher-Ziel ist.

Bergtour zur Seeblesspitze/Tuxer Alpen (2628m) Ausgangspunkt: Parkplatz Hinterlarcher in Oberellbögen (kostenpflichtig). Zu bewältigende Höhenmeter im Aufstieg: rund 1150 Höhenmeter. Zu bewältigende Entfernungskilometer bis zum Gipfel: rund 7 Kilometer. Gehzeit bis zum Ziel: ab 2,5 Stunden. Schwierigkeit: leicht, technisch nicht anspruchsvoll. Wegbeschaffenheit: Forststraße, Waldwege, alpine Steige. Einkehrmöglichkeit: Arztaleralm (noch bis 5. Oktober täglich geöffnet, danach je nach Wetter und auf Anfrage). Alternative Touren: Nach der Arztaleralm führt vor dem Niederleger ein Steig hinauf zum Übergang in das Viggartal. Dabei könnte auch noch die Kreuzspitze (2746m) mitgenommen werden. Wissenswert: Auf der Homepage der Gemeinde Ellbögen befindet sich ein interessanter Artikel über den Bergbau in Ellbögen. >> GPX-Track zum Downloaden

Auf einem guten Steig die letzten Meter hinauf, von einem Joch aus hat man u. a. tolle Blicke ins Navistal und noch weiter in den Süden. Nach rund 2,5 Stunden ist das letzte Ziel des Tages erreicht – mit interessantem Gipfelkreuz mit einem großen Herrgott-Kopf.

Zurück geht es dann auf demselben Weg. Allerdings hält man sich unterhalb der Knappenlöcher weiter talauswärts und geht hinab zu einem kleinen stehenden Gewässer, das mit seinen rundherum stehenden Findlingen wie aus einer Filmkulisse wirkt. An dem Gewässer vorbei und hinunter zu den bereits bekannten Almgebäuden (diesmal allerdings den weiter talauswärts liegenden). Man könnte hier auch auf einem Steig hinab zur Arztaleralm wandern, wir allerdings sind auf dem bekannten Almweg wieder zurück zur Alm. Dort haben wir dann gut gegessen, u. a. Kaspressknödel und Schweinsbraten. Die Alm befindet sich im Privatbesitz und gehört zum Gasthaus Neuwirth in Ellbögen. Noch bis 5. Oktober ist sie täglich geöffnet. Danach bis Ende Oktober unter der Woche auf Anfrage bzw. bei Schönwetter am Wochenende (Tel. 0512/377175).