EGGER: Wir machen mehr aus Holz

EGGER wurde 1961 in St. Johann in Tirol gegründet. Die ersten Wachstumsschritte erfolgten in Österreich: 1966 in Wörgl und 1970 in Unterradlberg (NÖ). Den ersten Schritt ins Ausland machte EGGER 1984 mit der Übernahme eines Werkes in Großbritannien. 1989/1990 kamen die ersten Standorte in Deutschland dazu. In den 1990er- und 2000er- Jahren folgten weitere Investitionsschritte in Europa, 2005 ein erstes Werk in Russland und 2010 die Übernahme eines Kantenherstellers in der Türkei. Gleichzeitig trieb EGGER die vertikale Integration durch die Aufnahme neuer Geschäftsbereiche, wie Möbelfertigteile, Fußböden, Beschichtungen, MDF- und OSB-Platten, voran und ist heute Komplettanbieter. 2017 übernahm EGGER das erste außereuropäische Werk in Argentinien, 2019 folgte dann die Fertigstellung des EGGER Werkes in Polen. 2020 wurde dann der Standort Lexington in North Carolina, USA eröffnet.