40 Jahre Tiroler Zeltverleih

Am 1. Februar 1981 gründete Albin Mair den Tiroler Zeltverleih – vorerst als Einzelfirma und in der Folge als GmbH. Albin Mair, Pionier und Visionär, setzte gleich nach der Gründung mit der Änderung von Holz- auf die leichteren und flexibleren Aluzelte den ersten Meilenstein beim Tiroler Zeltverleih.

Diese Umstellung war der Start Richtung Marktführerschaft in Tirol. Mit der steigenden Anzahl an Kunden, großen Festen und Mitarbeitern übersiedelte der Tiroler Zeltverleih im Mai 1990 in das neue Firmengebäude in der Hans-Liebherr-Straße 19 in Telfs mit einem Firmenareal im Ausmaß von 12.000 m2. Damit war eine ausreichende Lagerkapazität gesichert, um die zahlreichen Feste in Tirol mit einer entsprechenden Ausstattung zu versorgen.