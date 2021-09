BTV MitarbeiterInnen bringen seit 1904 Ideen zum Fliegen

Die Chancen, in der BTV etwas zu bewegen, stehen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut. Über den eigenen Tellerrand hinauszublicken, in bereichsübergreifenden Projekten mitzuarbeiten, sich in bisher unbekannte Themengebiete zu wagen – das macht die Arbeit in der Traditionsbank so spannend. BTV Vorstandsvorsitzender Gerhard Burtscher findet klare Worte:“ Für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gilt die Devise: Wer will und kann, der darf.“