DIN A4 – Teamgeist und neue Ideen

Das Team geht Hindernisse so pragmatisch an wie Bauaufgaben: mit Flexibilität, einem professionellen Konzept und vor allem mit Teamgeist. Wo sich die Kollegen aufeinander verlassen können, wo klare Aufgabenstellungen und flache Hierarchien bestehen, da engagiert sich jeder einzelne Mitarbeiter ganz besonders! Langjährige Partner – darunter Sandoz, MED-EL, Swarovski Optik, Felder, MPREIS, Gutmann und ÖAMTC – schätzen die präzise Planung, die originellen Ideen und die Verlässlichkeit bei Kosten- und Terminzusagen. Auf der Suche nach immer neuen Herausforderungen hat das Team über Jahre einen umfassenden Erfahrungsschatz gesammelt. Damit realisieren sie unterschiedlichste Bauvorhaben wie Gerichtsgebäude, Wohnanlagen, Kinderbetreuungszentren, Forschungsgebäude oder Industriebauten. Das Ergebnis: Objekte zum Wohlfühlen!

Eine Vorreiterrolle übernahm das Unternehmen beim „Congress Centrum Alpbach“, wo es schon 1998 niedrigste Verbrauchswerte durch eine intelligente Bauweise erzielte. Der Beweis: die Klimaaktiv Plakette in Silber und das österreichische Umweltzeichen. Mit dem Lodenareal in Innsbruck plante DIN A4 Architektur die europaweit größte Wohnanlage in Passivhaus-Standard und verband hier erstmals Klimaschutzziele mit bezahlbarem Wohnen auf höchstem Qualitätsniveau. Auch 2008 schuf das Unternehmen mit DMArchitekten ein richtungsweisendes Gebäude: Das Justizzentrum in Korneuburg ist das erste Bundes- und Justizgebäude in Passivhausstandard und die modernste Vollzugsanstalt Österreichs – ausgezeichnet mit dem Staatspreis für Architektur und Nachhaltigkeit. Nicht nur bei Großprojekten, sondern auch bei kleineren Bürogebäuden werden Betriebskosten-Spitzenwerte für Heizung und Kühlung von monatlich knapp € 0,22/m2 erreicht.