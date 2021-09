130 Jahre Erfolgsgeschichte: Tradition + Innovation = Auto-Linser

1891: Vom Uhrmacherladen in der Innsbrucker Müllerstraße zum Autohaus. 1907: Garage und Reparaturwerkstätte in der Leopoldstraße. 1926: Subhändler der Wiener Firma Opel & Beyschlag. 1931: Übernahme der Generalvertretung der Adam Opel AG. 1967: Expansion in die Haller Straße, Spenglerei und Lackiererei und Filiale in Buch bei Jenbach. 2000: Alleiniger Opel-Repräsentant für Innsbruck und Umgebung. Anschluss von 7 Partnerbetrieben. 2002: Filiale in der Reichenauerstraße. 2005: Auto-Linser wird Opel-Flottenzentrum für Tirol. 2006: Service- und Handelsvertragspartner für KIA und Chevrolet. 2008: Erfolgreichster Opel-Nutzfahrzeughändler Österreichs. 2011: Tirols Stützpunkthändler für Ampera (Elektromobilität). 2013: Opel Kompetenz Zentrum Linser erneut beste Markenwerkstatt Österreichs. 2018: Eröffnung neuer Betrieb in Innsbruck. 2020: KIA Händler in Innsbruck und Buch.